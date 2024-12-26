Американские инвесторы нашли покупателя на крупный торговый центр в Санкт-Петербурге

«Outlet Village Пулково» продадут российскому холдингу за миллиарды рублей

Торговый центр «Outlet Village Пулково» в Санкт-Петербурге перейдет в собственность холдинга «Кама капитал», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку по покупке объекта. В его собственность также перейдет часть в подмосковном «Outlet Белая дача». В настоящее время владельцем объектов является американский инвестфонд Hines. Сделка будет завершена в ближайшее время.

Территория площадью 35,5 тысячи квадратного метра расположена на Пулковском шоссе. Рыночная стоимость двух аутлетов составляет 25 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что в России могут открыться два флагманских арабских универмага Curate, использующие в своей работе фиджитал-сервисы (элементы дополненной реальности). О планах сообщал директор по цифровым инновациям в Reem Mall (Абу-Даби) Милат Сайра Берирмен.