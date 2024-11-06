В России захотели построить арабские универмаги

В России захотели построить два универмага Curate с дополненной реальностью

В России могут открыться два флагманских универмага Curate, использующие в своей работе фиджитал-сервисы (элементы дополненной реальности). Об этом на выставке Mallpic сообщил директор по цифровым инновациям в Reem Mall (Абу-Даби) Милат Сайра Берирмен, передает РИА Новости.

«В России нам интересно было бы попробовать с флагманскими магазинами в фэшн, сохранив наш стиль работы и ценности», — рассказал он. Формат Curate включает цифровое и оффлайн физическое пространство. В универмагах есть QR-коды на каждый предмет и цифровые каталоги.

Ранее стало известно, что на месте магазинов шведского бренда IKEA во всех 14 торговых центрах «Мега» в России появится маркетплейс «Мегамаркет». Он займет площади ушедшего из России гипермаркета мебели и товаров для дома в ТЦ «Мега» в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.