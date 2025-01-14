Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:39, 14 января 2025Россия

Депутат Госдумы задал нейросети решить «домашку» для школьников и рассказал о результатах

Депутат ГД Попов задал нейросетям решить «домашку» и поставил им три с минусом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Евгений Попов

Евгений Попов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов дал нейросетям решить школьное домашнее задание. О полученных результатах он рассказал в Telegram.

Парламентарий попросил искусственный интеллект решить задание по русскому языку для пятого класса: «морфемный разбор, твердый и мягкий знаки». Человеку для выполнения задания потребовалось 40 минут, отметил он.

Три популярные нейросети справились с заданием за 5-10 секунд, продолжил Попов. Однако результаты их работы он оценил от «тройки с минусом» до «полной белиберды». «Посмотрим, какую оценку получит человек», — добавил Попов, не уточнив, о ком именно идет речь.

Ранее была описана возможность манипулировать ИИ путем обучения ее на основе недостоверных данных. Одним из слабых мест искусственного интеллекта считается неспособность критически относить к источникам информации.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о контактах с Вашингтоном

      Полянский рассказал о вышедшей из себя на встрече Совбеза ООН постпреде Британии

      В США заявили о найденном Украиной способе шантажировать Европу

      Украинский командир назвал число реально воюющих бойцов ВСУ

      В России признали сложности с экспортом нефти после новых санкций США

      В Кремле оценили значимости подписания договора о партнерстве с Ираном

      В США заявили о нелюбви немцев к нынешнему правительству и НАТО

      Популярная российская блогерша описала город в США словами «как здесь жить-то можно?»

      В Кремле рассказали о политическом диалоге с администрацией Байдена

      В Кремле ответили на вопрос об организации встречи Путина и Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше