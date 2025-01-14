Депутат Госдумы задал нейросети решить «домашку» для школьников и рассказал о результатах

Депутат ГД Попов задал нейросетям решить «домашку» и поставил им три с минусом

Депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов дал нейросетям решить школьное домашнее задание. О полученных результатах он рассказал в Telegram.

Парламентарий попросил искусственный интеллект решить задание по русскому языку для пятого класса: «морфемный разбор, твердый и мягкий знаки». Человеку для выполнения задания потребовалось 40 минут, отметил он.

Три популярные нейросети справились с заданием за 5-10 секунд, продолжил Попов. Однако результаты их работы он оценил от «тройки с минусом» до «полной белиберды». «Посмотрим, какую оценку получит человек», — добавил Попов, не уточнив, о ком именно идет речь.

Ранее была описана возможность манипулировать ИИ путем обучения ее на основе недостоверных данных. Одним из слабых мест искусственного интеллекта считается неспособность критически относить к источникам информации.