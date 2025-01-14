Кандидат на пост главы Пентагона призвал создать систему военного сдерживания Китая

Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет призвал сдерживать Китай в Тихом океане

Кандидат на пост главы Пентагона Хегсет призвал сдерживать Китай в западной части Тихого океана. Его слова передает ТАСС.

По словам Хегсета, Китай «многое вложил в это последнее десятилетие в военные возможности», так как якобы планирует «аннексию» Тайваня. Кандидат на пост главы Пентагона заявил, что эта угроза реальна, а присоединение Тайваня «приведет к значительным негативным последствиям для торговли, военных альянсов и влияния США по всему миру».

«Для противодействия этой угрозе становится критически важным создать систему оборонительного сдерживания в западной части Тихого океана, которое будет оснащено дислоцированными на переднем плане необходимыми силами», — подчеркнул Хегсет.

Ранее кандидат на пост министра обороны США пообещал, что Пентагон под его руководством будет добиваться мира через силу.