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13:34, 14 января 2025Бывший СССР

Лавров рассказал о гарантиях «той стране, которая сейчас называется Украиной»

Лавров: Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы готовы обсуждать гарантии безопасности той же страны, которая сейчас называется Украина и части этой страны, которая пока еще не самоопределилась, в отличии от Крыма, Донбасса и Новороссии», — заявил Лавров.

Он добавил, что Евразийский контекст, тем не менее, будет доминирующим, поскольку западной части континента не удасться отгородиться от Индии, Китая и России.

Ранее Лавров сообщил, что Турция предлагает выступить посредником между Москвой и Киевом в урегулировании конфликта на Украине.

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