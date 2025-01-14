Пляжи Австралии закрыли из-за выброшенных на берег загадочных шаров

CNN: Девять пляжей Сиднея закрыли из-за выброшенных на берег шаров

Девять пляжей австралийского Сиднея закрыли из-за выброшенных на берег загадочных шаров белого и серого цветов. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что эксперты занимаются очищением берегов от шарообразного мусора. Туристам и местным жителям рекомендовали держаться подальше от найденных предметов и не купаться в море. Специалисты организаций по охране окружающей среды исследуют обнаруженные предметы, чтобы установить их происхождение.

В октябре пляжи тайской Паттайи заполонили ядовитые ушастые аурелии (Aurelia aurita), также известные как лунные медузы. Отдыхающих предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности во время купания в море.