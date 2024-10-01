Пляжи популярного у россиян курорта Азии заполонили опасные существа

На пляжах тайской Паттайи произошло нашествие ядовитых лунных медуз

Пляжи тайской Паттайи заполонили ядовитые ушастые аурелии (Aurelia aurita), также известные как лунные медузы. Об этом пишет The Star.

После того как на популярном у россиян курорте Азии произошло нашествие опасных существ, отдыхающих предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности во время купания в море.

Представитель службы по предотвращению морских катастроф Уоллоп Бунчу заявил, что яд лунной медузы может вызвать сильное раздражение кожи. Он добавил, что их обилие на пляжах острова — обычное явление в конце сезона дождей.

Ранее губернатор провинции Пхукет в Таиланде Сопхон Суваннара захотел бороться с чрезмерным потоком туристов и ввести финансовый ценз для отдыхающих. Он предложил закрыть излюбленный россиянами курорт для небогатых гостей и пускать туда только тех, у кого на банковских счетах есть не меньше 300 тысяч батов (около 870 тысяч рублей).

