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12:15, 1 октября 2024Путешествия

Пляжи популярного у россиян курорта Азии заполонили опасные существа

На пляжах тайской Паттайи произошло нашествие ядовитых лунных медуз

Фото: Unsplash

Пляжи тайской Паттайи заполонили ядовитые ушастые аурелии (Aurelia aurita), также известные как лунные медузы. Об этом пишет The Star.

После того как на популярном у россиян курорте Азии произошло нашествие опасных существ, отдыхающих предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности во время купания в море.

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Представитель службы по предотвращению морских катастроф Уоллоп Бунчу заявил, что яд лунной медузы может вызвать сильное раздражение кожи. Он добавил, что их обилие на пляжах острова — обычное явление в конце сезона дождей.

Ранее губернатор провинции Пхукет в Таиланде Сопхон Суваннара захотел бороться с чрезмерным потоком туристов и ввести финансовый ценз для отдыхающих. Он предложил закрыть излюбленный россиянами курорт для небогатых гостей и пускать туда только тех, у кого на банковских счетах есть не меньше 300 тысяч батов (около 870 тысяч рублей).

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      Фариза Бацазова
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