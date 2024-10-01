Пляжи популярного у россиян курорта Азии заполонили опасные существа

Пляжи тайской Паттайи заполонили ядовитые ушастые аурелии (Aurelia aurita), также известные как лунные медузы. Об этом пишет The Star.
После того как на популярном у россиян курорте Азии произошло нашествие опасных существ, отдыхающих предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности во время купания в море.
Представитель службы по предотвращению морских катастроф Уоллоп Бунчу заявил, что яд лунной медузы может вызвать сильное раздражение кожи. Он добавил, что их обилие на пляжах острова — обычное явление в конце сезона дождей.
Ранее губернатор провинции Пхукет в Таиланде Сопхон Суваннара захотел бороться с чрезмерным потоком туристов и ввести финансовый ценз для отдыхающих. Он предложил закрыть излюбленный россиянами курорт для небогатых гостей и пускать туда только тех, у кого на банковских счетах есть не меньше 300 тысяч батов (около 870 тысяч рублей).