Дом.РФ: Выдача ипотеки в 2024 году обвалилась почти на 40 процентов

В 2024 году россияне массово отвернулись от ипотеки — выдачи жилищных кредитов обвалились почти на 40 процентов. Такие данные приводят аналитики института развития «Дом.РФ», пишет РБК.

По итогам прошедшего года российские банки выдали 1,3 миллиона ипотечных кредитов на сумму 4,9 триллиона рублей. Этот показатель на 36 процентов меньше результатов за 2023 год в количественном выражении и на 37 процентов — в денежном. При этом данные 2024-го оказались сопоставимы с кризисным 2022-м.

Больше всего было выдано кредитов по льготным программам — 636 тысяч на 3,4 триллиона рублей. Однако и этот показатель отстает от аналогичного периода в 2023-м на 33 процента.

По прогнозам «Дом.РФ», в 2025 году при средней ключевой ставке в 20 процентов выдача ипотеки может дополнительно сократиться до 1-1,2 миллиона кредитов. Восстанавливаться ипотечный рынок начнет не раньше 2026 года, если ключевая ставка снизится, уточнили специалисты.

Ранее на обрушение рынка ипотеки в 2024 году обратили внимание в ВТБ. По данным банка, сумма выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года составила около 4,8 триллиона рублей — это на 39 процентов ниже 2023 года, который стал рекордным в истории с выдачами на 7,8 триллиона рублей.