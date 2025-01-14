Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:57, 14 января 2025Экономика

Россияне массово отвернулись от ипотеки

Дом.РФ: Выдача ипотеки в 2024 году обвалилась почти на 40 процентов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В 2024 году россияне массово отвернулись от ипотеки — выдачи жилищных кредитов обвалились почти на 40 процентов. Такие данные приводят аналитики института развития «Дом.РФ», пишет РБК.

По итогам прошедшего года российские банки выдали 1,3 миллиона ипотечных кредитов на сумму 4,9 триллиона рублей. Этот показатель на 36 процентов меньше результатов за 2023 год в количественном выражении и на 37 процентов — в денежном. При этом данные 2024-го оказались сопоставимы с кризисным 2022-м.

Больше всего было выдано кредитов по льготным программам — 636 тысяч на 3,4 триллиона рублей. Однако и этот показатель отстает от аналогичного периода в 2023-м на 33 процента.

По прогнозам «Дом.РФ», в 2025 году при средней ключевой ставке в 20 процентов выдача ипотеки может дополнительно сократиться до 1-1,2 миллиона кредитов. Восстанавливаться ипотечный рынок начнет не раньше 2026 года, если ключевая ставка снизится, уточнили специалисты.

Ранее на обрушение рынка ипотеки в 2024 году обратили внимание в ВТБ. По данным банка, сумма выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года составила около 4,8 триллиона рублей — это на 39 процентов ниже 2023 года, который стал рекордным в истории с выдачами на 7,8 триллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В работе Рунета произошел масштабный сбой

      Стюардесса в мини сделала фото на борту самолета и взбудоражила иностранцев

      ВС России уничтожили склад мин ВСУ на торецком направлении

      Россияне массово отвернулись от ипотеки

      Россиянам назвали топ-5 стран для отпуска с детьми у моря

      Россиянин домогался дочери сожительницы и попал под суд

      Губернатор обратился к Минобороны после ракетной атаки ВСУ на российский регион

      На российском рынке грузовиков сменился лидер

      На Украине исключат упоминание имен советских деятелей из названий судов

      В 2024 году россияне бросились за одним видом кредитов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше