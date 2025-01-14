Россиянка спела песню в память о не вернувшемся с СВО сыне и попала на видео

Жительница Оренбурга спела песню о не вернувшемся с СВО сыне, попав на видео

Мать бойца специальной военной операции (СВО), не вернувшегося из зоны боевых действий, спела песню о сыне. Фрагмент ее выступления в телепередаче «Песни от всей души» опубликовал Telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск».

«Как мы держимся, у людей спроси. Подсчитают пусть люди добрые, сколько баб теперь на Большой Руси до замужества стали вдовами», — такие строки содержатся в исполненной россиянкой композиции. Некоторые из присутствовавших в студии не смогли сдержать слез.

Сын женщины — не единственный член ее семьи, ушедший на СВО, отмечает издание. Сейчас в зоне боевых действий находится ее внук.

Ранее мать другого бойца спецоперации, живущая в Кемеровской области, лишилась денег, получив сообщение о судьбе сына. С ней вышел на связь неизвестный, представившийся военным комиссаром, якобы прибывшим в госпиталь к военнослужащему. Размер причиненного россиянке ущерба не раскрывается.