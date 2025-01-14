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12:36, 14 января 2025Ценности

Сыгравшая Галину Сергеевну в «Папиных дочках» актриса снялась в мини-шортах и чулках

29-летняя актриса Елизавета Арзамасова снялась в мини-шортах и чулках
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова снялась в откровенных образах. Соответствующая публикация появилась на странице фотографа Анастасии Верединой в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя звезда, сыгравшая роль Галины Сергеевны Васнецовой в сериале «Папины дочки», предстала перед камерой в нескольких нарядах. Так, она надела мини-шорты, укороченный жакет и прозрачные чулки. В то же время артистку запечатлели в подобном голубом костюме. Кроме того, она примерила цилиндр, позируя с кроликами на руках.

При этом знаменитость уложила волосы в объемную прическу с кудрями, подвела глаза черным карандашом и нанесла на губы коричневую помаду.

В сентябре 2024 года звезда «Папиных дочек», российская актриса, модель и телеведущая Мирослава Карпович снялась в откровенном образе.

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