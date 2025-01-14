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01:21, 14 января 2025Силовые структуры

В России вынесли первый приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения

В Дагестане вынесли приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Водителя приговорили к штрафу за угрозу для других автомобилистов на дороге в Дагестане. Решение мирового судьи стало первым подобным обвинительным приговором в России, об этом написала Госавтоинспекции Дагестана в своем Telegram-канале.

Известно, что мировой судья судебного участка №104 Каспийска рассмотрел дело в отношении водителя, которого обвиняют в действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Суд учел смягчающие обстоятельства и выписал ему штраф в размере 180 000 рублей.

Инцидент произошел 31 декабря 2023 года, уточнили в ГАИ Дагестана. 18-летний житель Каспийска на автомобиле Porsche Cayenne выехал на полосу встречного движения и тем самым создал угрозу для других участников дорожного движения.

Ранее Минтранс рассказал о вступлении в силу запрета на смартфоны за рулем. Это произойдет с 1 марта 2025 года.

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