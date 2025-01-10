Минтранс рассказал о вступлении в силу запрета на смартфоны за рулем

Минтранс: Запрет на использование смартфонов за рулем с марта не вступит в силу

Поправки в Правилах дорожного движения (ПДД), запрещающие использование отвлекающих внимание водителя устройств за рулем, в том числе планшетов и смартфонов, не вступят в силу 1 марта 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что предложенные Минтрансом России поправки к Правилам дорожного движения (ПДД) в теории могут позволять штрафовать водителей за стакан кофе или еду у водителя в руках.

До этого юрист Давид Адамс также предупреждал, что из-за грядущих изменений в ПДД автомобилистам придется отказаться от некоторых привычных действий за рулем.