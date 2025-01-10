Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:52, 10 января 2025Россия

Минтранс рассказал о вступлении в силу запрета на смартфоны за рулем

Минтранс: Запрет на использование смартфонов за рулем с марта не вступит в силу
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Поправки в Правилах дорожного движения (ПДД), запрещающие использование отвлекающих внимание водителя устройств за рулем, в том числе планшетов и смартфонов, не вступят в силу 1 марта 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что предложенные Минтрансом России поправки к Правилам дорожного движения (ПДД) в теории могут позволять штрафовать водителей за стакан кофе или еду у водителя в руках.

До этого юрист Давид Адамс также предупреждал, что из-за грядущих изменений в ПДД автомобилистам придется отказаться от некоторых привычных действий за рулем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область «большой победой»

      Стали известны главные статьи расходов россиян в канун Нового года

      Москвичей предупредили о погоде в конце недели

      В России спрогнозировали сроки окончания боев за Суджу

      Мечтающая о сексе на одну ночь женщина испугалась последствий и обратилась за помощью

      Стало известно о масштабном перемещении техники НАТО в Польше

      Власти рассказали о ситуации на загоревшемся после атаки ВСУ российском предприятии

      В ЛНР рассказали о мародерстве ВСУ на купянском направлении

      Маск занял второе место в рейтинге угроз для Германии

      Стало известно о выгоде украинских юристов от насильственной мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше