Автоюрист оценил возможность штрафов для водителей за кофе и сигареты за рулем

Юрист Славнов: Штраф за кофе у водителей в руках возможен из-за поправок к ПДД

Предложенные Минтрансом России поправки к Правилам дорожного движения (ПДД) в теории могут позволять штрафовать водителей за стакан кофе или еду у водителя в руках. Об этом заявил автоюрист Дмитрий Славнов, пишет «Ридус».

Поправки ведомства, как пояснил специалист, напрямую не содержат положения, согласно которому прямо запрещается употребление пищи и напитков при управлении автомобилем. При этом теоретически они позволяют выписать за это штраф, добавил он.

«Когда руки будут держать что-то иное, за исключением руля, алгоритм будет распознавать, что вы не держите руль, поэтому может выписывать штрафы. То есть в теории штраф за стакан кофе на основании поправок возможен», — сказал автоюрист.

При этом Славнов назвал недопустимым еду за рулем, так как она отвлекает от дорожного движения. В кризисной ситуации человек сначала будет пытаться не испачкаться, а затем пытаться сохранить управление над транспортным средством.

Речь идет о поправках Минтранса, которые предлагают ввести в пункт 2.7 ПДД запрет пользоваться любым «устройством, не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления». Согласно действующим нормам, автомобилистам запрещено пользоваться телефоном без системы hands-free.

Ранее юрист Давид Адамс предупреждал, что из-за грядущих изменений в ПДД автомобилистам придется отказаться от некоторых привычных действий за рулем. Он говорил, что речь идет о штрафах за любые посторонние предметы в руках у водителей, в том числе о штрафах за чашки кофе или мороженое.