«Известия»: Запущено производство легких бронежилетов для служебных собак

В России запустили производство легких бронежилетов для служебных собак. Об этом газете «Известия» рассказали в компании «БПР Ярл».

Бронежилет с защитой класса БР-1 и внешним слоем из ткани кордура-1000 способен остановить пистолетную пулю, нож и осколок, а также сохранить высокую подвижность служебного животного массой от 15 до 30 килограммов. К изделию прилагаются, в частности, поводок и кинологическая сумка.

Легкие бронежилеты уже поставляются в зону специальной военной операции. «Они уже спасают жизни собак. У нас много благодарностей от руководства Херсонской области», — сказал директор «БПР Ярл» Артем Ивлев.

В декабре концерн «Калашников» сообщил, что поставил заказчику дополнительные комплекты боевого снаряжения «Стрелок».