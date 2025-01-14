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13:16, 14 января 2025Наука и техника

В России запустили производство легких бронежилетов для служебных собак

«Известия»: Запущено производство легких бронежилетов для служебных собак
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В России запустили производство легких бронежилетов для служебных собак. Об этом газете «Известия» рассказали в компании «БПР Ярл».

Бронежилет с защитой класса БР-1 и внешним слоем из ткани кордура-1000 способен остановить пистолетную пулю, нож и осколок, а также сохранить высокую подвижность служебного животного массой от 15 до 30 килограммов. К изделию прилагаются, в частности, поводок и кинологическая сумка.

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Легкие бронежилеты уже поставляются в зону специальной военной операции. «Они уже спасают жизни собак. У нас много благодарностей от руководства Херсонской области», — сказал директор «БПР Ярл» Артем Ивлев.

В декабре концерн «Калашников» сообщил, что поставил заказчику дополнительные комплекты боевого снаряжения «Стрелок».

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