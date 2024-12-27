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16:23, 27 декабря 2024Наука и техника

«Калашников» поставил заказчику дополнительные комплекты «Стрелок»

«Калашников»: дополнительные комплекты снаряжения «Стрелок» поставили заказчику
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Калашников / ВКонтакте

«Калашников» поставил заказчику дополнительные комплекты боевого снаряжения «Стрелок». Об этом сообщили в концерне.

«ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") осуществило дополнительную поставку комплектов боевого снаряжения (КБС) "Стрелок" в адрес заказчика. КБС "Стрелок" — комплексное решение в области индивидуальной бронезащиты и экипировки, сертифицирован по ГОСТ по классам защиты Бр1 и С2, Бр5», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что модульность КБС позволяет менять конфигурацию изделия под отдельные задачи. Дополнительные модули «Стрелка» защищают зоны, которые считаются сложными для оказания доврачебной помощи. Также в состав снаряжения входит система распределения веса, которая переносит нагрузку со спины и плеч на пояс и бедра.

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В состав КБС входит бронежилет, модули бронезащиты шеи, плеча, паха и бедра, подсумки для боекомплекта и оборудования, рюкзак и баул. В «Калашникове» подчеркнули, что до передачи заказчику комплекты прошли цикл испытаний, подтвердивших полное соответствие защитных характеристик.

В ноябре стало известно, что первые партии штурмовых комплектов средств индивидуальной защиты «Турист. Профессионал 2.0» поставили в зону проведения специальной военной операции. Комплекты предназначены для максимальной защиты бойца от осколков.

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