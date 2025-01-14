В российском регионе задержали подростка за покушение на депутата

В Саратовской области задержали подростка за покушение на депутата Янкловича

В Саратовской области задержали подростка за покушение на депутата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 стать 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и выполнением общественного долга») УК РФ.

По данным следствия, несовершеннолетний вступил в сговор с неизвестными лицами. По их указанию он вооружился молотком и направился к дому саратовского депутата с целью расправиться с ним. Но прибыв на место ему сообщили, что он уехал.