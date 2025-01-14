Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:35, 14 января 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали подростка за покушение на депутата

В Саратовской области задержали подростка за покушение на депутата Янкловича
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Саратовской области задержали подростка за покушение на депутата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 стать 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и выполнением общественного долга») УК РФ.

По данным следствия, несовершеннолетний вступил в сговор с неизвестными лицами. По их указанию он вооружился молотком и направился к дому саратовского депутата с целью расправиться с ним. Но прибыв на место ему сообщили, что он уехал.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Масштабный сбой произошел в работе Рунета. Что об этом известно?

      Катя Лель обвинила в пожарах в Калифорнии силу неба

      Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках России резко снизилась

      Новое дело бывшего адвоката Пашаева связали с перепродажей дрона

      На Западе признали бесполезность снижения мобилизационного возраста на Украине

      Оксана Самойлова пришла на концерт Джигана в откровенном наряде

      Мужчина показал нацистскую татуировку осужденным в российской колонии

      Пассажиры устроили расистский скандал в самолете, были отчитаны и попали на видео

      В российском регионе задержали подростка за покушение на депутата

      В России предложили ввести для школьников уроки по женскому и мужскому здоровью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше