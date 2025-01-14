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13:53, 14 января 2025Россия

Володин заявил о ряде недобросовестно подходящих к исполнению обязанностей министерств

Володин обвинил ряд министерств в недобросовестном выполнении обязанностей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Государственная Дума / Globallookpress.com

Некоторые министерства недобросовестно подходят к исполнению обязанностей, из-за чего возникают проблемы в зоне их ответственности и полномочий, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова передает ТАСС.

«Есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий. Это касается вопросов обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, дефицита кадров в здравоохранении и образовании», — сказал Володин на первом заседании весенней сессии нижней палаты парламента.

Политик выразил надежду, что в ходе новой сессии палаты соответствующие вопросы удастся вынести на обсуждение, чтобы урегулировать ситуацию. При этом Володин отметил, что парламентарии смогли выстроить конструктивные отношения с исполнительной властью.

13 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитал чиновников за опоздание на работу. Он во время оперативного совещания объявил, что опоздания госслужащих начнут фиксировать. Работы у правительства настолько много, что опоздания чиновников снижают качество его работы и объемы выполненных задач, подчеркивал он.

ЖЗЛ
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