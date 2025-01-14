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04:37, 14 января 2025Мир

Зеленского призвали отказаться от подчинения США

Экс-депутат ЕП Уоллес призвал Зеленского перестать подчиняться США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший депутат Европарламента Мик Уоллес предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от исполнения приказов Запада. Об этом он написал в социальной сети X.

Экс-депутат ЕП предложил Зеленскому отказаться от подчинения США. «Почему бы не перестать быть пешкой американской империи и прекратить оправлять сотни тысяч украинцев из рабочего класса на смерть в глупой прокси-войне НАТО?» — призвал Уоллес.

9 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку призвала Зеленского помочь США в ликвидации пожаров в Калифорнии. «Кому только Зеленский не "помогал". Даже весь голодающий мир как-то обещал накормить. Grain from Ukraine ведь уже было», — отметила дипломат.

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