Экс-депутат ЕП Уоллес призвал Зеленского перестать подчиняться США

Бывший депутат Европарламента Мик Уоллес предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от исполнения приказов Запада. Об этом он написал в социальной сети X.

Экс-депутат ЕП предложил Зеленскому отказаться от подчинения США. «Почему бы не перестать быть пешкой американской империи и прекратить оправлять сотни тысяч украинцев из рабочего класса на смерть в глупой прокси-войне НАТО?» — призвал Уоллес.

9 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку призвала Зеленского помочь США в ликвидации пожаров в Калифорнии. «Кому только Зеленский не "помогал". Даже весь голодающий мир как-то обещал накормить. Grain from Ukraine ведь уже было», — отметила дипломат.