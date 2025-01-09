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15:42, 9 января 2025Бывший СССР

Захарова призвала Зеленского помочь США в ликвидации пожаров в Калифорнии

Захарова в шутку призвала Зеленского помочь США в тушении пожаров в Калифорнии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, ранее обещавший накормить весь голодающий мир в рамках инициативы Grain from Ukraine (Зерно с Украины), должен помочь США в тушении пожаров в Калифорнии в рамках фальшивой инициативы Rain from Ukraine (Дождь с Украины). К таким действиям в шутку призвала украинского лидера официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Когда же Зеленский предложит США помощь в тушении лесных пожаров? (...) Кому только Зеленский не "помогал". Даже весь голодающий мир как-то обещал накормить. Grain from Ukraine ведь уже было. Теперь по логике должны объявить об очередной фальшивой инициативе — Rain from Ukraine», — написала она.

При этом Захарова отметила, что единственная рабочая программа, реализованная «при поддержке англосаксонских ультралибералов», называется Pain from Ukraine (Боль с Украины).

Ранее Владимир Зеленский пожаловался, что страны Запада не выполнили все обещания, которые были даны Киеву на последнем саммите НАТО. Он также отметил, что государству срочно нужны поставки средств противовоздушной обороны (ПВО).

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