Живущая в США блогерша сравнила американские и российские курорты

Блогерша Могилко: На курортах в России инфраструктура лучше, чем в США

Предпринимательница и блогерша родом из Санкт-Петербурга Марина Могилко, живущая в США, сравнила американские и российские курорты. В видео, опубликованном на ее YouTube-канале, она рассказала, какие из них, по ее мнению, лучше.

Могилко сообщила, что вместе с семьей посетила горнолыжный курорт в Санкт-Петербурге. Блогерша отметила, что российская база отдыха понравилась ей больше, чем аналогичные курорты в США. «Здесь больше инфраструктуры, все как будто дешевле, новее, намного более комфортно чувствуешь себя, еда нормальная. (...) Я прямо в восторге», — пояснила она. Предпринимательница добавила, что на российские курорты также комфортно приезжать с детьми.

Супруг блогерши, предприниматель Дмитрий Пистоляко, отметил, что на американских курортах, в отличие от российских, большие очереди.

Ранее Могилко назвала разницу между российскими и американскими зрителями. Говоря о ведении блога в США, инфлюэнсерша заявила, что русскоязычное сообщество кажется ей более радушным, нежели англоязычное.