Девушка придумала оригинальный способ отомстить свекрови за грубые комментарии в ее адрес

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как придумала оригинальный способ отомстить свекрови за грубые комментарии в ее адрес.

Автор поста написала, что свекровь постоянно критикует окружающих людей, в том числе и ее саму. «Если она общалась с кем-либо, она обязательно говорила об этом человеке плохо. (...) Однажды я просто больше не могла этого вынести», — отметила героиня истории.

Девушка рассказала, что решила проучить мать мужа и тайком подписала ее на онлайн-рассылку, связанную с психотерапией. «Через некоторое время свекровь сделала мне замечание, связанное с моим весом. (...) А затем сказала, что мне нужно одеваться скромнее, а мужу меньше тратить время и деньги на видеоигры», — возмутилась автор.

Тогда, по словам рассказчицы, она решила подписать свекровь на рассылку всех ресторанов быстрого питания около ее дома, брендов одежды, компаний, выпускающих видеоигры. «И мое коронное — я подписала ее на электронные письма с сайтов продажи секс-игрушек», — заключила девушка.

В комментариях пользователи похвалили автора поста за оригинальную месть. Комментаторы также посоветовали девушке подписать мать мужа на рассылку порносайтов.

Ранее пользователь Reddit также рассказал, как он оригинально отомстил соседке за угрозы в его адрес. Комментаторы посоветовали автору дополнительные способы мести.