Мишустин рассказал об адаптации России к жизни в условиях санкций

Мишустин заявил, что Россия сумела адаптироваться к зарубежным санкциям

Россия сумела приспособиться к жизни в условиях зарубежных санкций. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Председатель правительства указал, что санкционное давление на страну продолжает нарастать. «Однако мы смогли адаптироваться. Развивается внутреннее производство, импортозамещение в различных отраслях», — рассказал он. Политик добавил, что Москва продолжит делать все необходимое для стабилизации экономической динамики и для восстановления инвестиционной активности.

Мишустин уточнил, что российская промышленность сумела продемонстрировать «неплохие показатели», показав по итогам 11 месяцев прошлого года рост более четырех процентов, а в обрабатывающем секторе — восемь процентов.

В декабре президент РФ Владимир Путин предупредил, что ушедшим с российского рынка компаниям будет сложно вернуться в связи с высокими темпами импортозамещения в стране. По словам главы государства, многие ниши, освободившиеся на рынке после ухода европейцев, активно занимают компании из других стран. «И очень быстрыми темпами, такими, которых, честно говоря, и мы сами не ожидали, идет так называемое импортозамещение российскими брендами», — назвал он причину такого положения дел.