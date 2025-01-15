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08:41, 15 января 2025Россия

Мишустин рассказал об адаптации России к жизни в условиях санкций

Мишустин заявил, что Россия сумела адаптироваться к зарубежным санкциям
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Россия сумела приспособиться к жизни в условиях зарубежных санкций. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Председатель правительства указал, что санкционное давление на страну продолжает нарастать. «Однако мы смогли адаптироваться. Развивается внутреннее производство, импортозамещение в различных отраслях», — рассказал он. Политик добавил, что Москва продолжит делать все необходимое для стабилизации экономической динамики и для восстановления инвестиционной активности.

Мишустин уточнил, что российская промышленность сумела продемонстрировать «неплохие показатели», показав по итогам 11 месяцев прошлого года рост более четырех процентов, а в обрабатывающем секторе — восемь процентов.

В декабре президент РФ Владимир Путин предупредил, что ушедшим с российского рынка компаниям будет сложно вернуться в связи с высокими темпами импортозамещения в стране. По словам главы государства, многие ниши, освободившиеся на рынке после ухода европейцев, активно занимают компании из других стран. «И очень быстрыми темпами, такими, которых, честно говоря, и мы сами не ожидали, идет так называемое импортозамещение российскими брендами», — назвал он причину такого положения дел.

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