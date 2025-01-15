Названы сроки полной откачки мазута с затонувшего в Керченском проливе танкера

Минтранс: Мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января

Мазут с танкера «Волгонефть-239», затонувшего в декабре в Керченском проливе, откачают до конца января. Об этом сообщили в Telegram-канале Минтранса России.

В настоящее время закончено строительство временной дороги к месту крушения и завершена обваловка корпуса корабля — создание насыпи вокруг кормовой части для защиты от шторма.

Сбор нефтепродуктов в воде продолжается — ручным способом и с помощью баржи. Вокруг танкера установлено 2140 метров боновых заграждений. От корабля вывезено 1236 тонн нефтесодержащей смеси.

Утилизация собранного мазута будет проходить на двух специальных площадках в Краснодарском крае в соответствии со всеми экологическими и техническими требованиями, заверили в пресс-службе ведомства. Первую партию отправят до конца 15 января.

Специалисты Морспасслужбы продолжают мониторинг акватории Керченского пролива и Черного моря, где собирают нефтепродукты ручным способом либо обрабатывают сорбентом.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что на очистку пляжей Анапы от мазута уйдет до двух месяцев.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Выбросы мазута дошли до берегов Крыма и Краснодарского края.