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21:32, 13 января 2025Экономика

Названы сроки очистки пляжей Анапы от мазута

Очистка пляжей Анапы, загрязненных мазутом, займет до двух месяцев
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На очистку пляжей Анапы от мазута уйдет до двух месяцев. Такой срок назвали в оперативном штабе Краснодарского края.

«Завершить весь процесс очищения песка от мазута планируют в течение 1,5-2 месяцев», — говорится в Telegram-канале оперштаба. На данный момент на полигоне обработано 3,6 тысячи тонн песка, на оставшийся объем загрязненного грунта выделено 4-5 дней.

Сбором загрязненного грунта на черноморском побережье занимаются четыре специализированные компании. Песок на предприятиях очищают с помощью бактерий, способных поглощать и перерабатывать нефтепродукты. Соответствующий биопрепарат с примесью азотных и фосфорных удобрений распыляют на поверхность почвы и при необходимости перемешивают для поступления воздуха.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. В конце декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации, следом ЧС регионального значения объявили в Крыму и Севастополе. 7 января мазутные пятна достигли берегов Евпатории.

13 января в России создали правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефти в Керченском проливе. Ее возглавил заместитель председателя кабмина Виталий Савельев.

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