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06:10, 15 января 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал об отношении в Зеленскому в войсках

РИА: пленный боец ВСУ заявил, что в войсках Зеленского не считают легитимным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: пресс-служба президетна Украины / Reuters

Многие воюющие в Донбассе военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не считают Владимира Зеленского легитимным главой государства. Об этом РИА Новости рассказал оказавшийся в российском плену украинский военный.

По его словам, такое отношение связано, среди прочего, с коррупционными скандалами в Киеве, в которых оказалась замешана президентская партия «Слуга народа». «То один проворовался, то второй, то третий, все об этом говорят», — объяснил он.

Зеленский уже в принципе не президент. «Если разобраться, то он никто уже и зовут его никак, по сути», — отметил боец.

Ранее Зеленский рассказал, что в операции ВСУ в Курской области участвуют 60 тысяч украинских военных. По его словам, о начале вторжения в российский регион были проинформированы европейские и американские союзники Украины.

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