Россиян предупредили о новом способе мошенничества в интернет-магазинах

Компания «Бастион»: Участились случаи кражи денег со счетов на маркетплейсах

Эксперты компании по информационной безопасности «Бастион» предупредили россиян о новом способе мошенничества в интернет-магазинах. В разговоре с «Лентой.ру» специалисты также дали советы для защиты от аферистов.

«В последнее время участились случаи кражи денежных средств со счетов физических лиц. Это связано как с распространенными телефонными звонками от лжесотрудников ведомств, "Госуслуг" и банков, так и с новыми мошенническими схемами», — рассказали в компании.

Один из экспертов «Бастион» сообщил, что столкнулся с новой схемой, при которой злоумышленники много раз пытались списать одну и ту же сумму за покупку на популярном маркетплейсе. Отмечается, что в течение трех дней аферисты осуществили 79 попыток списания средств, действуя исключительно в ночное время — с позднего вечера до раннего утра.

Эксперты рекомендовали для защиты от мошенников обновлять мобильные приложения банка только через официальные каналы и с помощью сотрудников банка, менять код доступа к личному кабинету каждые два-три месяца. Помимо этого, по словам специалистов, важно проверять все операции по счетам не реже одного раза в три дня, чтобы вовремя заметить подозрительные списания.

«Не привязывайте карту к мобильным приложениям и сайтам, даже если они кажутся официальными», — также подчеркнули эксперты. В компании предостерегли россиян от передачи данных банковских карт третьим лицам, особенно по телефону.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.