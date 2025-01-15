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19:40, 15 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам дали три совета по защите аккаунта в Telegram от мошенников

МВД РФ: Защитить аккаунт в Telegram поможет запрет звонков с незнакомых номеров
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянам дали три совета, которые помогут защитить их аккаунт в мессенджере Telegram от мошенников. Рекомендации перечислило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Одним из способов уберечь личный профиль от мошенников ведомство назвало использование двухфакторной аутентификации. Отмечается, что эта технология поможет дополнительно обезопасить учетную запись, в случае если злоумышленникам удалось заполучить номер телефона и код подтверждения.

Защитить аккаунт в Telegram поможет и запрет звонков с незнакомых номеров, сообщили в МВД. «Такой шаг позволит частично минимизировать риски столкнуться с телефонными аферистами в мессенджере», — говорится в публикации.

В ведомстве посоветовали россиянам ограничить возможность добавления в группы — разрешение должно быть только у контактов или определенных пользователей. Как предупредили в МВД, существуют схемы, при которых мошенники добавляют пользователей Telegram в группы, где выманивают данные об их аккаунтах.

О других распространенных схемах, которые мошенники используют для обмана россиян, можно узнать в документальном сериале Okko «На крючке: когда звонит мошенник». В сериале также рассказывается о том, как устроен бизнес киберпреступников и как можно от них защититься.

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