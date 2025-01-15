Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

КРОС: Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году будут июль и октябрь

В 2025 году самыми выгодными для отпуска месяцами будут июль и октябрь. Об этом рассказал директор по персоналу коммуникационного агентства КРОС Дмитрий Дударев в разговоре с РИА Новости.

Он пояснил, что при отпуске в этих двух месяцах можно не сильно потерять в деньгах, поскольку в них больше рабочих дней. «Чем больше рабочих дней в месяце, тем ниже ставка за один рабочий день, но выше сумма отпускных», — отметил собеседник агентства.

Дударев добавил, что отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы за последний год.

Ранее аналитик назвали топ-5 стран для отдыха у моря с детьми. В список вошли Вьетнам, Таиланд, Доминикана, Турция и Китай.