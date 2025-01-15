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04:10, 16 января 2025Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли неожиданную причину ожирения

Врач Агапкин: Ожирение может возникать из-за нарушения микрофлоры кишечника
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин раскрыл россиянам неожиданную причину избыточного веса. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что ожирение может возникать из-за нарушения микрофлоры кишечника. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос, действительно ли ожирение может быть вызвано нарушением микрофлоры кишечника, ответила отрицательно. Агапкин опроверг утверждение женщины.

«На самом деле — да. Есть даже исследования, когда у мышей, страдающих ожирением, брали микрофлору, переносили ее в кишечник здоровых мышей и через некоторое время получали у них ожирение», — объяснил специалист.

Ранее врач общей практики Александр Мясников раскрыл связь лишнего веса и онкологических заболеваний. Специалист рассказал, что лишний вес является одним из факторов развития рака груди у женщин.

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