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15:06, 15 января 2025Силовые структуры

Суд арестовал напавшего на россиян в аэропорту Красноярска иностранца

В Красноярске арестовали на 2 месяца иностранца за покушение на убийство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Красноярске суд арестовал иностранца, напавшего на россиян в аэропорту Красноярска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в восточном межрегиональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, 13 января на первом этаже аэропорта города Красноярск мужчина с ножом напал на двоих жителей региона. Пострадал один 39-летний мужчина. Он получил несколько ножевых ранений. Ему была оказана помощь на месте. Он был госпитализирован. Действия нападавшего пресекли очевидцы.

Центральный районный суд города Красноярска избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что раскрыта личность устроившего резню в российском аэропорту.

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