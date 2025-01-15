Суд пересмотрел приговор освобожденного от наказания за махинации российского бизнесмена

В Петербурге суд оставил на свободе бизнесмена Израйлита

В Санкт-Петербурге суд пересмотрел приговор бывшему главе «Усть-Луги» Валерию Израйлиту, признанному виновным в валютных махинациях на сумму 225 миллионов рублей и освобожденному от наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов города.

По данным агентства, Санкт-Петербургский городской суд в апелляционном порядке пересмотрел уголовное дело бизнесмена. В итоге его приговор был изменен. Суд освободил Израйлита от наказания по части 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение операций по переводу денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов») в связи с истечением сроков давности. В остальном приговор оставлен без изменений.

По информации ТАСС, защита экс-главы «Усть-Луги» требовала отмены приговора и оправдания своего доверителя. Адвокаты Израйлита считают, что он невиновен, а суд во время рассмотрения дела вынес незаконное решение, потому что был необъективен. Сам фигурант на заседание не пришел. Отмечается, что с июля 2023 года он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в июне 2023 года прокурор запросил бизнесмену 9,5 года лишения свободы за незаконный вывод денег за рубеж. В ходе процесса суд удовлетворил ходатайство Израйлита и снял с него обвинения в мошенничестве и отмывании денежных средств в связи с истечением сроков давности.

По версии следствия, он в должности председателя совета директоров ОАО «Компания "Усть-Луга"» совершил экономические преступления при строительстве нефтебазы в порту. Ущерб от его действий оценивался в 3,9 миллиарда рублей.