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03:49, 15 января 2025Мир

В США сделали заявление об изоляции России

Риттер: США из-за своего курса дипломатически более изолированы, чем Россия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Из-за своего внешнеполитического курса США стали более изолированными, чем Россия. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, Вашингтону не удалось изолировать Россию. Кроме того, экс-разведчик добавил, что курс Соединенных Штатов направлен на разжигание войн и провоцирование нестабильности. «Россия дипломатически — более сильная страна», — признал он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что план США и Евросоюза (ЕС) по изоляции России провалился. О провале намерений Вашингтона и Брюсселя говорит тот факт, что в саммите БРИКС в Казани приняли участие 36 стран, 22 из которых — с делегациями на высшем уровне, пояснил российский политик.

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