Риттер: США из-за своего курса дипломатически более изолированы, чем Россия

Из-за своего внешнеполитического курса США стали более изолированными, чем Россия. Такое заявление сделал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, Вашингтону не удалось изолировать Россию. Кроме того, экс-разведчик добавил, что курс Соединенных Штатов направлен на разжигание войн и провоцирование нестабильности. «Россия дипломатически — более сильная страна», — признал он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что план США и Евросоюза (ЕС) по изоляции России провалился. О провале намерений Вашингтона и Брюсселя говорит тот факт, что в саммите БРИКС в Казани приняли участие 36 стран, 22 из которых — с делегациями на высшем уровне, пояснил российский политик.