Артемий Лебедев описал одну европейскую страну словами «свистопляска и цыганский утренник»

Блогер Артемий Лебедев раскритиковал Германию за действия канцлера Олафа Шольца

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал одну европейскую страну из-за действий ее лидера. В выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте», он описал Германию словами «свистопляска и цыганский утренник».

Лебедев раскритиковал политические шаги немецкого канцлера Олафа Шольца и правительства страны. «Германия вроде была всю жизнь серьезной страной с серьезными людьми, но тоже превратилась в какую-то конченую клоунаду и полный *** абсолютно. Какая-то свистопляска и цыганский утренник. То, что там происходит, — это просто уму непостижимо», — возмутился блогер.

Дизайнер добавил, что народ Германии не заслуживает то правительство, которое у него есть сейчас. «Им нужны нормальные правители, которые будут нормально править. А весь этот балаган разгонят поганой метлой», — заключил он.

Ранее блогер описал Германию словами «срач, говно, бомжи». Лебедев назвал мифом представления о стране как о государстве с современными дорогами и вовремя приходящими поездами.