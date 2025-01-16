Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:27, 16 января 2025Мир

Кандидат в госсекретари США раскритиковал решение Байдена по Кубе

Рубио: Куба остается страной — спонсором терроризма
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Кандидат в госсекретари США Марко Рубио заявил, что Куба остается страной — спонсором терроризма, несмотря на решение действующего американского лидера Джо Байдена снять с островного государства этот статус. Свое мнение политик выразил во время слушаний в сенате, его слова приводит РИА Новости.

«Без сомнений, Куба является спонсором терроризма. Возьмите, например, ФАРК и другие нарко-террористические организации в Колумбии <....> На протяжении всего их существования они пользовались полной поддержкой кубинского режима», — сказал Рубио.

Также кандидат в госсекретари раскритиковал решение Байдена о снятии с Кубы статуса спонсора терроризма, назвав его «абсолютно необоснованным».

Ранее сообщалось, что администрация Байдена планирует исключить Кубу из списка государств — спонсоров терроризма 14 января. При этом Associated Press подчеркнуло, что данное решение может быть пересмотрено уже на следующей неделе, когда в должность президента США вступит республиканец Дональд Трамп.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликована расшифровка переговоров экипажа самолета AZAL. Ее содержание противоречит обвинениям Алиева в адрес России

      Жену Зеленского заметили на горнолыжном курорте в Швейцарии

      Мировые цены на нефть выросли до августовских значений

      Женщина устроила съемки полностью голой на улице при десятках прохожих

      Кандидат в госсекретари США раскритиковал решение Байдена по Кубе

      Raytheon нарастит выпуск ракет SM-3

      На Украине сравнили перевод авиатехников в пехоту с обороной Берлина

      В Крыму и Севастополе нашли десятки погибших дельфинов после разлива мазута

      Канадский хоккеист «Спартака» сравнил атмосферу на матчах КХЛ и НХЛ

      В российском регионе при падении БПЛА произошло возгорание на нефтебазе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше