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22:55, 14 января 2025Мир

Власти США исключат Кубу из списка государств — спонсоров терроризма

AP: Администрация Байдена исключит Кубу из списка стран — спонсоров терроризма
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена планирует исключить Кубу из списка государств — спонсоров терроризма. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме.

Соответствующее объявление американские власти могут сделать во вторник, 14 января. При этом агентство отмечает, что данное решение может быть пересмотрено уже на следующей неделе, когда в должность президента США вступит республиканец Дональд Трамп, поскольку его кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио является ярым сторонником ограничительных мер в отношении островного государства.

США вернули Кубу в список стран — спонсоров терроризма в 2021 году. В ноябре того же года госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Госдепартамент США ввел санкции против девяти высокопоставленных должностных лиц Кубы, представляющих МВД и вооруженные силы страны.

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