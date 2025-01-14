Власти США исключат Кубу из списка государств — спонсоров терроризма

Администрация президента США Джо Байдена планирует исключить Кубу из списка государств — спонсоров терроризма. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме.
Соответствующее объявление американские власти могут сделать во вторник, 14 января. При этом агентство отмечает, что данное решение может быть пересмотрено уже на следующей неделе, когда в должность президента США вступит республиканец Дональд Трамп, поскольку его кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио является ярым сторонником ограничительных мер в отношении островного государства.
США вернули Кубу в список стран — спонсоров терроризма в 2021 году. В ноябре того же года госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Госдепартамент США ввел санкции против девяти высокопоставленных должностных лиц Кубы, представляющих МВД и вооруженные силы страны.