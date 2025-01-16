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11:47, 16 января 2025Мир

Министр обороны Италии прибыл в Киев

Министр обороны Италии Крозетто прибыл с официальным визитом на Украину
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в четверг, 16 января, прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом говорится в публикации на сайте итальянского оборонного ведомства.

«Министр обороны Гуидо Крозетто прибыл в Киев с официальным визитом на Украину, в ходе которого он проведет ряд встреч с представителями властей», — говорится в сообщении.

9 января глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал, что в ходе встреч с коллегами из Италии и Норвегии просил предоставить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты к ним. Он добавил, что обсудил с Гуидо Крозетто перспективу совместного производства систем ПВО и отметил важность передачи итальянских БТР и БМП.

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