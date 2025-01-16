Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптик Позднякова: На следующей неделе погода будет облачной с прояснениями

На следующей неделе, с 20 января, погода в Москве будет облачной с прояснениями, сильных осадков не ожидается. Об этом рассказала жителям столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает «Москва 24».

Определять погодные условия на следующей неделе будет западный антициклон, отметила синоптик. «В понедельник и вторник, 20 и 21 января, существенных осадков не ожидается, погода облачная с прояснениями. Ночная температура в оба эти дня отрицательная, преобладающая до минус 3–5. Дневная — от минус 1 до минус 3 градусов», — пояснила Позднякова.

При этом общий температурный фон будет превышать климатическую норму на 2-4 градуса Цельсия. В отдельные дни возможен снег, но норма по осадкам вряд ли будет выполнена, заключила метеоролог.

Ранее Позднякова отметила, что январь 2025 года в Москве оказался на редкость теплым. Средняя суточная температура воздуха составила минус 0,9 градуса — это на 4,8 градуса выше нормы.