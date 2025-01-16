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07:35, 16 января 2025Забота о себе

Пара старше 90 лет рассказала о своей сексуальной жизни

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Британская пара Элизабет и Альфред, овдовевшие в возрасте за 90 лет, рассказали о своей сексуальной жизни. Своей историей они поделились с изданием The Guardian.

96-летняя Элизабет рассказала, что была замужем более 50 лет, но сейчас впервые чувствует настоящую близость. «С Альфредом все страстно, нежно, непринужденно и любяще. У нас был секс, но в основном мы обнимаемся и целуемся на диване. Моя подвижность немного ограничена, поскольку мне сделали операцию на бедре, но это не мешает интимной близости», — призналась женщина, добавив, что с новым любовником чувствует себя подростком.

По словам Элизабет, она испытывает больше любви, чем когда бы то ни было, даже когда просто держится за руки с новым партнером. При этом мужчина никогда не остается у нее на ночь. «Я не знаю, есть ли у него другие женщины — теперь он вдовец и может встречаться с кем угодно, если захочет. На наших отношениях нет ярлыка», — рассказала она, добавив, что они проводят вместе около четырех вечеров в неделю.

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Альфреду 94 года, и он знаком с Элизабет около 50 лет — они дружили семьями. Их роман начался, когда мужчина стал приносить старой подруге продукты. «Когда дело доходит до секса, я не уверен, что возраст имеет большое значение, если у человека хорошее здоровье. Я прихожу к Элизабет, мы держимся за руки и смотрим телевизор, и это очень ценные моменты», — считает мужчина. Иногда он приглашает подругу в рестораны — из-за болезни она малоподвижна, и то, что Альфред все еще водит машину, очень их выручает.

«Сейчас нам за 90, нам не нужны формальности или чье-то разрешение. Я не считаю нас парой, потому что мы не вешали ярлыка на наши отношения — в нашем возрасте в этом нет особой необходимости. Жизнь просто идет сама собой. Вы ничего не планируете, просто следуете за ней», — добавил Альфред.

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