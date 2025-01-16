Россиянам рассказали о порядке снятия обременения банка по ипотеке

Роскачество: Снятие обременения по ипотеке возможно после ее полного погашения

При покупке квартиры в ипотеку, банк накладывает обременение на время действия займа на приобретенную недвижимость и запрещает определенные действия с собственностью, напомнили в Роскачестве. Специалисты организации объяснили, как снять это ограничение. С их рекомендациями ознакомилась «Лента.ру».

При оформлении ипотеки вы становитесь владельцем недвижимости, однако сам объект остается в залоге у банка — это и есть обременение. Пока оно не будет снято, вы не сможете проводить сделки с этой недвижимостью. Ограничения определяются условиями ипотечного договора или другими сопутствующими документами, и они могут варьировать в зависимости от самого банка Роскачество

Например, собственнику может быть разрешено проживать в квартире без ограничений и делать ремонт, но нельзя производить перепланировку, продавать, сдавать более чем на год или закладывать имущество.

Сведения об обременении фиксируются в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) в разделе «Ограничение прав и обременение объекта недвижимости», где указывается вид обременения «Ипотека» вместе с данными о банке и условиях договора: дата выдачи ипотеки, срок действия и основания для регистрации права собственности на жилье.

Снять обременение можно несколькими способами

Сначала необходимо полностью выплатить ипотечный кредит. После этого банк инициирует процесс снятия обременения и в течение двух дней уведомит собственника.

После этого необходимо подготовить документы. Если при оформлении ипотеки была оформлена бумажная закладная, банк сам возьмет ее из архива и передаст в МФЦ. Если же закладная не была оформлена или была составлена в электронном виде, то банк подаст заявление напрямую в Росреестр. В среднем банк подает заявление на снятие обременения в течение двух недель, однако сроки могут меняться в зависимости от условий кредитования.

После получения документов от банка Росреестр снимет обременения и обновит данные. Также можно самостоятельно обратиться в ипотечный банк с заявлением о передаче закладной и получить ее с отметкой о погашении обязательств. После этого необходимо подать заявление о снятии обременения в МФЦ.

Также решить вопрос можно удаленно через Росреестр. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. В личном кабинете можно подать заявку на услугу «Государственная регистрация прекращения ограничения права или обременения объекта недвижимости», указав данные правообладателя, кадастровый номер имущества и сведения об обременении. Там же будет можно отслеживать статус заявки.

Услуга предоставляется бесплатно. В среднем процесс занимает до пяти дней после того, как Росреестр получит информацию. Сведения о снятии обременения необходимо проверять через Росреестр. Также можно заказать выписку из ЕГРН через портал Госуслуг, однако это будет уже платно.

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