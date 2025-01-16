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19:14, 16 января 2025Силовые структуры

Российский таксист годами насиловал дочку возлюбленной и стал фигурантом уголовного дела

В Казани таксист на протяжении трех лет насиловал дочь своей возлюбленной
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Казани задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании малолетней девочки. Об этом в четверг, 16 января, сообщает издание KazanFirst

По данным издания, начиная с 2022 года злоумышленник регулярно насиловал и совершал действия сексуального характера в отношении дочки свой возлюбленной в квартире на улице Павлюхина. На момент первого преступления ребенку было всего пять лет. Девочка была вынуждена терпеть издевательства на протяжении трех лет.

После задержания мужчина был доставлен на допрос, своей вины он не признал.

22 ноября сообщалось, что в Петербурге мигранта задержали за изнасилование 15-летней российской школьницы

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