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14:09, 16 января 2025Экономика

Сроки полного исчерпания Фонда национального благосостояния подсчитали

Bloomberg: В 2024 году Россия потратила почти четверть резервов ФНБ
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В 2024 году резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократились почти на четверть, так как Россия несет расходы на поддержание экономики в условиях конфликта на Украине. Об этом сообщило издание Bloomberg.

На 1 января 2025 года ликвидная часть ФНБ сжалась на 24 процента (по сравнению с 1 января 2024 года), до 3,8 триллиона рублей. Если же сравнивать с началом 2022 года, то сокращение оценивается в 57 процентов. И хотя в минувшем году доходы от экспорта нефти и газа превзошли правительственные прогнозы, Министерство финансов потратило 1,3 триллиона рублей из фонда на покрытие дефицита бюджета. Кроме того, большие деньги были израсходованы на финансирование крупных инфраструктурных проектов.

В связи с этим издание обратило внимание на прогнозы Банка России, согласно которым ФНБ может быть исчерпан уже в 2025 году в случае «существенного ухудшения внешних условий» и обвала цен на нефть.

Ранее Министерство финансов России сообщило о сокращении объема ликвидных средств в полтора раза. Что касается объема сбережений в юанях, то он уменьшился с 219,5 миллиарда до 164 миллиардов, а в золоте — с 279,6 тысячи до 187,7 тысячи килограммов.

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