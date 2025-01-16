Объем доступных средств в ФНБ упал в полтора раза за месяц

Минфин сообщил о падении объема ликвидных средств в ФНБ с $53,7 до $37,5 млрд

За последний месяц 2024 года объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился в полтора раза — с 5,79 триллиона рублей до 3,8 триллиона рублей, или с 53,76 миллиарда долларов до 37,46 миллиарда долларов. Об этом сообщает Министерство финансов России.

Отдельно объем сбережений в юанях (единственная оставшаяся в ФНБ иностранная валюта) сократился с 219,5 миллиарда до 164 миллиардов, а в золоте — с 279,6 тысячи до 187,7 тысячи килограммов.

Общий объем фонда с учетом заблокированных на Западе активов в декабре снизился с 13,1 триллиона рублей до 11,9 триллиона, что составляет 6,2 процента от прогнозного ВВП на 2024 год. В январе 2024 года объем ликвидных активов составлял 5,01 триллиона рублей, или 55,9 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что в декабре Банк России приостановил плановые покупки валюты в ФНБ для уравновешивания спроса и предложения. При этом фактически речь шла о виртуальных покупках, поскольку плановые продажи валюты из ФНБ превышали объемы, направляемые на закупку Минфином, так что в реальности регулятор только увеличил продажи.

В период с 15 января по 6 февраля объем чистых продаж из ФНБ составит 4,76 миллиарда рублей в день, что в полтора раза больше, чем с начала года.