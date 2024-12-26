Банк России нашел причину декабрьского ослабления рубля

ЦБ: рубль в декабре ослабел из-за санкций

Очередной пакет антироссийских санкций обернулся ослаблением российской валюты. Об этом сообщил Банк России.

Согласно версии ЦБ, пакет санкций в отношении российских банков сказался на расчетах по международным поставкам. Как следствие, возникли препятствия для поступления валютной выручки на рынок. Между тем импортеры предъявили повышенный спрос на валюту. Это же касается тех компаний, которым она была нужна для погашения валютных кредитов. Из-за этого усилились курсовые колебания.

«Чтобы снизить их, Банк России приостановил плановые покупки валюты в ФНБ со своей стороны, чтобы уравновесить спрос и предложение на валюту. Сейчас колебания курса снизились», — пояснил регулятор.

Ранее появился прогноз об ослаблении рубля в 2025 году. Причиной такого развития событий станут сложности с расчетами. Аналитики предсказывают, что доллар будет стоить 95-100 рублей, а евро — 105-107 рублей.

По информации ЦБ, те официальные курсы иностранных валют к рублю, которые он установит 28 декабря, будут действовать во время новогодних праздников.