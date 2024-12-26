Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:37, 26 декабря 2024Экономика

Банк России нашел причину декабрьского ослабления рубля

ЦБ: рубль в декабре ослабел из-за санкций
Кирилл Луцюк

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Очередной пакет антироссийских санкций обернулся ослаблением российской валюты. Об этом сообщил Банк России.

Согласно версии ЦБ, пакет санкций в отношении российских банков сказался на расчетах по международным поставкам. Как следствие, возникли препятствия для поступления валютной выручки на рынок. Между тем импортеры предъявили повышенный спрос на валюту. Это же касается тех компаний, которым она была нужна для погашения валютных кредитов. Из-за этого усилились курсовые колебания.

«Чтобы снизить их, Банк России приостановил плановые покупки валюты в ФНБ со своей стороны, чтобы уравновесить спрос и предложение на валюту. Сейчас колебания курса снизились», — пояснил регулятор.

Ранее появился прогноз об ослаблении рубля в 2025 году. Причиной такого развития событий станут сложности с расчетами. Аналитики предсказывают, что доллар будет стоить 95-100 рублей, а евро — 105-107 рублей.

По информации ЦБ, те официальные курсы иностранных валют к рублю, которые он установит 28 декабря, будут действовать во время новогодних праздников.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Глубоко окопались». Командир «Ахмата» рассказал об обустройстве оборонительного рубежа ВСУ в Курской области

      Способность одного вида животных уменьшать размеры мозга объяснили

      Банк России нашел причину декабрьского ослабления рубля

      Путин повысил ряд штрафов для автомобилистов

      Звезда Comedy Club разбил машину в Москве

      Российская звезда «Игры престолов» женился

      Израиль ударил по электростанции в столице Йемена

      Врач развеяла миф о детях и новогодних конфетах

      Россиян предупредили о подорожании некоторых автомобилей

      Путин назвал приоритетную общенациональную цель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше