Марочко: штурмовики «Азова» и ВСУ пытаются отбить у ВС РФ освобожденную Надию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются отбить освобожденную ВС России Надию в Луганской народной республике (ЛНР). Для реализации плана командование перебросило на этот участок фронта и штурмовиков «Азова» (признан террористическим и запрещен в России), рассказал военный эксперт, полковник милиции в отставке Андрей Марочко.

«Используя господствующие высоты южнее населенного пункта Копанки, украинские боевики ведут артиллерийский огонь по нашим передовым позициям в момент контратакующих действий. Также на данном участке работают штурмовые подразделения украинского нацбатальона "Азов", которые активно применяют БПЛА», — уточнил военный эксперт.

Вопреки существеным потерям и отсутствию военной цели штурмовики «Азова» продолжают попытки захватить Надию под свой контроль, добавил Марочко.

Ранее стало известно, что российские войска стали теснить ВСУ к западной границе ЛНР. Уничтожив несколько опорных пунктов и зачистив лесополосу, ВС РФ сократили пространство между передовыми позициями до менее трех километров.