Российские войска стали теснить ВСУ к западной границе ЛНР

Марочко: ВС России теснят ВСУ к западной границе ЛНР

Российские войска теснят Вооруженные силы Украины (ВСУ) к западной границе Луганской Народной Республики (ЛНР) на сватовско-кременском участке фронта. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, за последние несколько суток на участке фронта северо-западнее Макеевки было отмечено продвижение российских войск по направлению Петровского на западной границе ЛНР. Он добавил, что, уничтожив несколько опорных пунктов и зачистив лесополосу, Вооруженные силы России сократили пространство между передовыми позициями до менее 3 километров. Помимо этого, российские войска расширили зону контроля вдоль западного берега реки Жеребец, заключил эксперт.

Ранее военные ВСУ в ЛНР бежали, бросив раненых сослуживцев, после удара российских военных. По словам, Марочко, в результате удара часть группы украинских военных была уничтожена, а выжившие оставили на позициях не только раненых солдат, но и боеприпасы и тяжелое вооружение.