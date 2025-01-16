Стармер заявил о полноценной роли Великобритании в грядущих переговорах по Украине

Стармер: Британия будет играть полноценную роль на переговорах по Украине

Великобритания будет играть полноценную роль в мирных переговорах по Украине, заявил премьер-министр страны Кир Стармер в комментарии Sky News.

«Я не хочу забегать вперед, но я дал понять, что мы сыграем свою полноценную роль», — сказал он, добавив, что речь идет не только о суверенитете Украины, но и «ценностях, свободе и демократии» самой Великобритании. По словам Стармера, если Россия преуспеет, то это окажет влияние на все страны Запада.

16 января президент Украины Владимир Зеленский и Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве. Подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.