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23:38, 16 января 2025Мир

Стармер заявил о полноценной роли Великобритании в грядущих переговорах по Украине

Стармер: Британия будет играть полноценную роль на переговорах по Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский и Кир Стармер

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Carl Court / Pool / Reuters

Великобритания будет играть полноценную роль в мирных переговорах по Украине, заявил премьер-министр страны Кир Стармер в комментарии Sky News.

«Я не хочу забегать вперед, но я дал понять, что мы сыграем свою полноценную роль», — сказал он, добавив, что речь идет не только о суверенитете Украины, но и «ценностях, свободе и демократии» самой Великобритании. По словам Стармера, если Россия преуспеет, то это окажет влияние на все страны Запада.

16 января президент Украины Владимир Зеленский и Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве. Подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.

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