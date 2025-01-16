Украинские чиновники рассказали о разочаровании в Стармере

Bloomberg:Близкие к Зеленскому чиновники выражают разочарование в Стармере

Близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому чиновники выражают разочарование в премьер-министре Великобритании Кире Стармере на фоне его первого визита на Украину. Об этом пишет Bloomberg.

«Чиновники, близкие к Зеленскому, в частном порядке выражали разочарование в Стармере в течение нескольких месяцев», — подчеркивает издание. Источники рассказали о недовольстве в офисе Зеленского, так как политик приехал в Киев только через шесть месяцев после вступления в должность.

Bloomberg отмечает несколько причин недовольства британским премьером в Киеве. В частности, украинские чиновники рассказали об ожиданиях более активного подхода Стармера к военной поддержке. Считается, что политик вместо этого выбрал более осторожный подход уходящего президента США Джо Байдена.

Ранее Стармер прибыл с визитом на Украину впервые с момента вступления в должность. Как отмечается, целью визита политика станет обсуждение гарантий безопасности Украине от Великобритании перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.