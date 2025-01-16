Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:12, 16 января 2025Мир

В Минобороны Швеции заявили о нахождении своих представителей на Украине

Министр обороны Йонсон: Представители МО Швеции уже находятся на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alvur Haraldsen / Reuters

Представители управления материально-технического снабжения Министерства обороны (МО) Швеции по оборонным закупкам уже находятся на территории Украины. Об этом сообщил глава шведского оборонного ведомства Пол Йонсон, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, министр не уточнил, когда представители Минобороны Швеции прибыли на Украину и в каком количестве.

«Мы думаем, что будет хорошо, если мы сможем прийти к единству по вопросу обучения украинских солдат на территории Украины. Это сейчас является темой для обсуждения по всей Европе. Швеция не исключает такой возможности», — добавил Йонсон.

14 января стало известно, что из элитной 155-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины «Анна Киевская», проходившей обучение во Франции, еще до прибытия на передовую сбежали около трети украинских бойцов. Отмечается, что бригада полностью утратила боеспособность после нескольких недель сражений.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности атаки беспилотников ВСУ на Воронежскую область. Большая часть БПЛА летела к нефтебазе

      Мужчина впервые поучаствовал в лотерее благодаря отцу и выиграл 513 миллионов рублей

      Зеленский пожаловался на неоснащенность почти половины подразделений ВСУ

      Лукашенко отказался отдавать государству «Минск»

      В России захотели ввести в Госдуму больше депутатов из Чечни

      Найдена старейшая трехмерная карта

      В аэропорту Москвы мужчина избил сотрудника авиакомпании и сломал ему нос

      Собчак снялась без бюстгальтера в откровенном платье

      В российском городе после атаки дронов откроют 80 новых укрытий

      Порошенко рассказал о покинувших Киев министрах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше