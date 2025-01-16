В Минобороны Швеции заявили о нахождении своих представителей на Украине

Министр обороны Йонсон: Представители МО Швеции уже находятся на Украине

Представители управления материально-технического снабжения Министерства обороны (МО) Швеции по оборонным закупкам уже находятся на территории Украины. Об этом сообщил глава шведского оборонного ведомства Пол Йонсон, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, министр не уточнил, когда представители Минобороны Швеции прибыли на Украину и в каком количестве.

«Мы думаем, что будет хорошо, если мы сможем прийти к единству по вопросу обучения украинских солдат на территории Украины. Это сейчас является темой для обсуждения по всей Европе. Швеция не исключает такой возможности», — добавил Йонсон.

14 января стало известно, что из элитной 155-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины «Анна Киевская», проходившей обучение во Франции, еще до прибытия на передовую сбежали около трети украинских бойцов. Отмечается, что бригада полностью утратила боеспособность после нескольких недель сражений.