В пожарах в Калифорнии увидели угрозу замедления экономики США

Market Watch: Лесные пожары в Калифорнии могут замедлить рост экономики США

Лесные пожары в Калифорнии могут замедлить рост экономики США. Такую угрозу увидели опрошенные Market Watch эксперты.

Как отмечают в Goldman Sachs, совокупный ущерб от пожаров может уже в первом квартале 2025 года уменьшить американский ВВП на 0,2 процентного пункта и замедлить скорость создания новых рабочих мест. В Morgan Stanley предполагают, что из-за стихийного бедствия в штате будет открыто на 20-40 тысяч меньше вакансий и сильнее всего это затронет сферу услуг. Кроме того, из-за роста цен на новые и подержанные автомобили инфляция превысит ожидаемый уровень на четыре-девять пунктов.

По мнению экспертов, воздействие разрушительных пожаров будет ощущаться на протяжении трех месяцев.

«Стихийные бедствия оказывают все более сильное и продолжительное воздействие. Мы находимся в ситуации, когда у нас нет запаса прочности, чтобы справиться с этой катастрофой», — пояснила главный экономист KPMG Дайан Свонк.

По словам эксперта, пожары усугубят и без того напряженную ситуацию с затратами на материалы, услуги строителей и доступностью рабочей силы. В свою очередь, повышение стоимости страхования усиливает инфляционное давление, осложняя для Федеральной резервной системы США задачу по возвращению инфляции к целевому уровню в два процента, отметила Свонк.

По данным инвестиционного банка Keefe Bruyette & Woods (KBW), страховой ущерб от пожаров, бушующих в Калифорнии, может составить 40 миллиардов долларов. Потери от стихии продолжают стремительно расти. Всего за день до публикации нового прогноза предполагалось, что сумма ущерба для индустрии страхования будет вдвое меньше. По оптимистичным оценкам, потери составят 25 миллиардов долларов. Однако в банке считают, что ущерб продолжит увеличиваться.