Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:59, 16 января 2025Экономика

В Севастополе собрали и вывезли десятки тонн загрязненного мазутом песка

Развожаев: С пляжей Севастополя вывезли более 170 тонн загрязненного грунта
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

С пляжей Севастополя после крушения танкеров в Керченском проливе собрали и вывезли более 170 тонн загрязненного мазутом грунта. Об этом со ссылкой на информацию оперативного штаба сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Как рассказал глава Севастополя, по состоянию на 11 часов 16 января было вывезено 170,96 тонны загрязненного песка, при этом вывоз мешков с побережья с помощью тяжелой техники продолжается — как и мониторинг береговой линии и акватории. Помимо этого, на реабилитации в государственной ветклинике сейчас находятся шесть птиц.

Развожаев рассказал, что основные работы в данный момент ведутся на Северной стороне, в районе Качи. Для отдыха волонтеров спасатели развернули большие палатки. «На месте есть весь необходимый инвентарь и СИЗ (средства индивидуальной защиты — прим. «Ленты.ру»), которые мы выдаем бесплатно», — подчеркнул чиновник.

Ранее в январе стало известно, что очистка пляжей Анапы от мазута займет до двух месяцев.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Под Москвой предотвратили нападение на школу. Старшеклассник несколько лет обсуждал в пабликах массовые расправы

      Названа лучшая тренировка для ускорения похудения

      Назван самый популярный у россиян седан

      Путину доложили о пострадавших при уборке пляжей от мазута волонтерах

      В Кремле выразили готовность помогать Приднестровью с газом

      Россиянам назвали способы выселить проблемного соседа

      Киллер перепутал жертву и случайно устранил не того человека

      В Кремле подтвердили обязательства России по защите Белоруссии

      Назван срок исчерпания запасов газа в Европе

      Пхукет столкнулся с мусорным кризисом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше