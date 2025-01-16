В Севастополе собрали и вывезли десятки тонн загрязненного мазутом песка

Развожаев: С пляжей Севастополя вывезли более 170 тонн загрязненного грунта

С пляжей Севастополя после крушения танкеров в Керченском проливе собрали и вывезли более 170 тонн загрязненного мазутом грунта. Об этом со ссылкой на информацию оперативного штаба сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Как рассказал глава Севастополя, по состоянию на 11 часов 16 января было вывезено 170,96 тонны загрязненного песка, при этом вывоз мешков с побережья с помощью тяжелой техники продолжается — как и мониторинг береговой линии и акватории. Помимо этого, на реабилитации в государственной ветклинике сейчас находятся шесть птиц.

Развожаев рассказал, что основные работы в данный момент ведутся на Северной стороне, в районе Качи. Для отдыха волонтеров спасатели развернули большие палатки. «На месте есть весь необходимый инвентарь и СИЗ (средства индивидуальной защиты — прим. «Ленты.ру»), которые мы выдаем бесплатно», — подчеркнул чиновник.

Ранее в январе стало известно, что очистка пляжей Анапы от мазута займет до двух месяцев.